指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，高鐵明日起各車次列車同步配合維持乘載率在7成以下，並繼續實施全車對號座。高鐵公司亦將通過訂位系統之派位邏輯，持續以擴大「類梅花座」方式依照旅客訂位狀況安排座位。

高鐵表示，旅客乘車時應遵守全程配戴口罩之相關規定，上車後若發現座位過度擁擠時，亦可請列車長視現場狀況妥適調整座位，讓乘車更加安全、安心。

高鐵表示，正密切觀察旅客需求及疫情狀況，持續進行滾動式檢討並將機動調整班表，定案後儘速公告，以利旅客多加利用大眾運輸之便利性，提早規劃行程。同時，高鐵同仁疫苗接種率已逾九成，進一步確保營運及旅客乘車安全，敬請安心搭乘。

退票規定方面，將恢復依旅客運送契約與各產品規定辦理，並同步停止三級警戒期間退票免收手續費的彈性措施。此外，列車上與車站（付費區與非付費區）內仍維持禁止飲食，列車上仍暫停販售高鐵便當、飲料、食品等各項推車商品販售服務。

警戒降級期間，高鐵車站內餐廳得提供內用餐飲服務，惟若車站所在地方政府另有防疫相關規定者，從其規定，敬請旅客注意配合。高鐵公司已針對站內餐廳完成「防疫管理措施」，將持續敦促商家加強各項防疫措施，確保旅客用餐安全。