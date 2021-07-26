藝人嚴立婷曾參許多戲劇作品，如《神機妙算劉伯溫》、《籃球火》等等知名電視劇，直率大方的性格，受到許多觀眾朋友的喜愛。最近嚴立婷在臉書曬出3張抱著嬰兒的照片，充滿母愛的照片曝光，引起許多網友們的討論。

嚴立婷今（26日）在臉書上分享日常生活心情：「我又再度當媽了！不可能啦！這是我可愛的外甥女，我妹的寶貝女兒，第一次把她緊緊抱著！歡迎以後隨時來給姨疼！」她用手抱住小嬰兒，擺出許多不同的表情，拿起手機對著鏡頭自拍，畫面中相當溫馨與幸福，實在讓人看不出已是兩個孩子的媽。

嚴立婷抱起嬰兒的模樣，充滿著母愛。（圖/嚴立婷 臉書）

嚴立婷日前幫自己的兩個小孩，搭建了一個粉紅色的小帳篷，帳篷外面有獨角獸的卡通圖案，帳篷裡面有可愛的布偶當作裝飾，童趣感十足，她表示：「孩子們！這個週末你們就在這裡面度過吧！」嚴立婷親自組裝完成這個小帳篷，也透露自己也好想睡進去。

許多網友回應此貼文：「妳夫妻這麼優秀，應該再增產報國」、「嫩嬰真的很可愛，但還是抱別人的就好」、「嚴小姐年輕媽咪活力十足、抱起小孩根本不像已婚，青春又漂亮」、「嘴邊肉好可愛」、「當你們的孩子好幸福喔！」、「這是女孩們的秘密基地」