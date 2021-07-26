國際美元走強，台股開高後下殺，加上外資由買轉賣並匯出資金，新台幣貶勢加大，但出口商月底拋匯需求提供支撐，終場收在28.072元兌1美元，貶值4.4分，連續二個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量10.18億美元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）本周利率決策會議登場，市場預期可能討論縮減購債議題，激勵國際美元走強，主要亞幣紛紛轉貶，台股反應利空下殺，外資轉為賣超台股新台幣183億元，並進場買匯準備匯出，新台幣貶勢加重，盤中最低衝抵28.09元。但時值月底的出口商作帳拋匯需求，28.05元之下積極進場，使得新台幣貶幅趨於收斂。

外匯交易員指出，美國通膨升溫，加上縮表預期，持續干擾金融市場，儘管先前Fed主席鮑爾持續出面滅火，強調寬鬆貨幣不變，但隨會議將登場，難免再現雜音，外資更趨保守，若接下來仍偏向賣股匯出，新台幣短線將續為偏弱格局。