伴隨原油價格繼續反彈、上行，且颱風影響到港口卸貨速度，華東市場貨源轉趨緊張，EG（乙二醇）庫存偏低，烘托近期EG市況穩健走堅。分析師表示，EG下游聚酯需求一直比較堅挺，而先前因新產過度悲觀的預期修正，帶動EG價格走強，超過煤油、乙烯成本同期抬升，利潤有一定程度回升。EG三雄南亞(1301)、東聯(1710)、中纖(1718)營運添力。

第三季大陸聚酯產業進入旺季，EG需求增加；7月來報價緩步回升，短線漲幅約15％，利差空間仍有支撐。

由於油價下半年或將呈現震盪偏強格局，加上大陸近期煤炭供應緊張，8月多套煤製EG裝置存在檢修計劃，7—8月EG供需累庫預期下修，且煤價偏強亦為EG提供成本支撐。在短期庫存仍舊偏低前提下，市場預估近期EG行情有望堅挺向上。

南亞於台、美的EG年產逾200萬噸，美國德州年產82.8萬噸EG新廠投產，擴大搶進中南美市場。東聯EG兩岸年產約為86萬噸；而中纖目前EG一、二、三廠年總產能達到35萬噸，加上與南亞合資的南中石化也有16萬噸，合計為51萬噸。

廠商指出，雖然EG新產能的大量投產，產能過剩也逐步成為市場共識。但是，長期看產能過剩並不一定意味著價格就只能一路下跌。大陸產能大量增加相伴隨的是港口庫存的持續下降，這一方面是由於進口減少，還有就是下游聚酯需求一直比較堅挺。

東聯認為，今年中國開出大量EG產能，但也有許多舊有設備遭到淘汰，整體對中國EG供給上造成的影響偏屬短期現象，中長期需求仍然看好。

此外，為強化收益結構，東聯台灣將提高特化產品開發與生產，EO產能也會逐步調整，從65％集中生產EG改為一半生產特化產品，進一步調整產品組合。