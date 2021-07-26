大陸綜合地產商恒大上周傳出多項利空消息，引發港股的「恒大系」股價全面下跌，據傳部分銀行及證券行上周已將恒大從保證金交易的股票名單中剔除。恒大股價受此影響，26日持續下挫，截至下午3點52分，恒大狂跌13.09％，報5.71港元。

香港經濟日報報導，匯豐在上周三（21日）已在認可保證金交易買賣的股票表單中，剔除中國恒大，意味著客戶不能再使用中國恒大的股票作為抵押品增加槓桿。匯豐原為客戶持有中國恒大股份提供30％的按倉比率。不過，匯豐客戶仍能以恒大物業股票作為抵押品，按倉比率30％。

另外，香港券商致富證券已把恒大系全數剔出按倉名單，另一家券商耀才亦已把中國恒大的保障金借貸比率降至0％。

綜合陸媒報導，致富證券業務主管郭家安表示，致富原先為客戶就中國恒大、恒大物業及恒大汽車分別提供40％、20％及20％的按倉比率。不過，由於上周曾出現恒大旗下公司資產疑遭銀行凍結的傳聞，加上有銀行暫停為客戶的恒大股份提供按倉，因此，該行決定暫時不為恒大系股份提供保證金交易融資。

耀才行政總裁許繹彬則表示，由於中國恒大的股票及債券價格近期持續下跌，加上近期不時出現負面消息，為保障投資者利益，該行亦暫停為中國恒大的股份提供孖展借貸，並指「雨過天青」時，將慢慢提升按倉比率。

香港證券商協會主席陳柏楠指，銀行及券商會不定時調整可供按倉股份名單及按倉比率，以控制風險。他亦表示，當銀行及券商把股份剔出按倉名單後，客戶可能會被追收保證金，銀行及券商則可能面對未能成功追回保證金的信貸風險。他亦表示，若個別銀行及券商近期把恒大剔出，預料短期內難以重新被納入。