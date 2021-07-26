中華隊跆拳項目拿下好成績，年僅19歲的小將羅嘉翎在57公斤量級奪得銅牌，全台民眾心情為之沸騰，而羅嘉翎也因為女神長腿與呆萌模樣，被封為「新國民女友」，事實上，師母黃雨欣接受訪問表示，羅嘉翎一路到奪牌很不容易，曝光她過去的練習情況，因為身體特質，「每次比完賽都攤在媽媽身上哭」，讓人心疼。

黃雨欣接受《ETtoday》專訪，表示老公劉聰達跟羅嘉翎的爸爸是拜把兄弟，因此劉聰達才會為了照顧羅嘉翎，舉家搬到高雄，而她自己也曾是國手，深知選手生涯時間不長，好教練能剛好遇上好選手，是可遇不可求的事，而羅爸爸想到劉聰達孩子還很小，一直沒辦法開口請他照顧女兒，直到羅嘉翎選上代表隊才終於提出，當時離出戰東奧只剩半年。

黃雨欣回憶，羅嘉翎在比亞洲資格賽時，壓力已經很大，因為她才19歲剛上大一，她的3個學長姐在第一天就拿下資格了，讓她壓力大到喘不過氣，一看到學長姐就哭出來，讓教練劉聰達急call師母，但黃雨欣覺得哭一哭發洩很好，之後傳了訊息給羅嘉翎，要她放下天秤座希望人人滿意的執著，回歸做自己就好，別管沒拿到會對不起教練、爸媽、廠商那些的。

所幸羅嘉翎把這番話聽進去了，拿下了資格，返台之後眾人發現她進步神速，黃雨欣笑稱大家都說羅嘉翎差很多，「教練還擔心她狀態太好，衝太快」，而羅嘉翎是否感謝師母的開導？黃雨欣則說知道她是比較靦腆的孩子，她不會掛嘴上，但「從眼神知道她感激」。

羅嘉翎訓練過程中，雖然沒有太大的受傷，但有一個狀況，讓黃雨欣很心疼，她表示羅嘉翎是高瘦型，骨架比較細，肌肉也沒很大，「每次衝撞後都攤在媽媽身上哭」，私下就是很黏媽媽的小女孩，她奪得銅牌那天，大家都不敢跟她聯絡，直到比賽結束的晚上，劉聰達打給愛妻，羅嘉翎聽到黃雨欣的聲音，才把手機要過去，說了聲：「師母謝謝」，讓黃雨欣感動不已。