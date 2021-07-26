移民署和警方發現房內共有4男1女印尼籍船員群聚。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

全國疫情警戒27日後降至二級，高雄市5名印尼籍船員等不及，25日凌晨在旅館房間開趴，買來同鄉推薦的蟹腳、滷味和烤魷魚絲當下酒菜，移民署南區事務大隊獲報，會同警方前往查緝，5人應門後嚇傻，其中1人聽到5人群聚吃美食得付出30萬代價，當場落下男兒淚！

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊25日凌晨接獲線報，指高雄火車站附近旅館有外籍人士在房內群聚喝酒，移民署人員會同新興分局及三民一分局警方前往查緝，敲門後，1名印尼人以為是又有同鄉前來聚會，開門見到移民署和警方當場嚇傻。

移民署和警方發現房內共有4男1女印尼籍船員，桌上還有蟹腳、滷味及烤魷魚絲等台灣小吃，以及數瓶啤酒罐，5人聲稱，等船出海期間很無聊，因看到同鄉推薦台灣美食照片，擋不住美食誘惑，於是相約到夜市買了一些道地的下酒菜一起享用，警方宣讀疫情規定後，對5人開出可處6萬至30萬元罰單，其中1人難過落淚嘆「美食代價也太高了」!

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