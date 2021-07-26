苗栗縣議楊恭林質詢區間測速日夜速限差別不合理，獲縣長徐耀昌同意研擬廢除。（謝明俊攝）

鄭聚然希望縣府多媒合縣內企業合力留住苗栗縣體育人材。（謝明俊攝）

楊恭林替果農請命，希望縣府災損勘查及時符合果農需求。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，目前最夯的東京奧運議題也成為議員質詢重點，縣議員鄭聚然質詢，苗栗縣有許多優秀的學生運動選手，但在高中以後就無法留在苗栗，缺乏就學就業機會，好的體育人材只能讓別的縣市養，像桌球好友陳建安，就是由別的縣市企業認養，希望縣府能多媒合縣內企業加入體育好手培訓。縣長並應縣議員楊恭林質詢，研議廢除區間測速日夜速限差別規定。

苗栗縣議會總質詢26日輪由鄭聚然、楊恭林等縣議員登場，鄭聚然質詢時直指，中央統籌分配款對苗栗不公，他要求縣長應多向中央爭取統籌分配款，以及相關補助款項。而苗栗目前人口開始負成長，人口老化是國安危機也是苗栗危機，如何讓年輕人願意留在苗栗，是縣府重要課題，縣府更要創造更好的就業環境來吸引年輕人。

鄭聚然指出，目前苗栗對於新生兒補助只有8800元，在全國排名倒數第3，縣府是否研究提高生育補助1萬元，吸引更多年輕夫婦願意生小孩。鄭聚然以現在大家最關心的東京奧運為題，苗栗縣的國、高中、小學培養許多體育好手，但到了高中以上就無法留在苗栗，縣府教育處、工商發展處等單位應該好好努力爭取縣內重要企業，認養優秀選手留在苗栗，像是奧運桌球選手陳建安，是竹南子弟，但現在卻只能靠外縣市企業培養，希望縣府能加把勁。

鄭聚然並對疫情提出質詢表示，總統府有誰打了特權疫苗到現在都不公布，有人卻在質疑縣府是否允許打特權疫苗？總統府政風室敢查嗎？他認為疫情破口就是3+11，台灣應該學習大陸防疫作為。

鄭聚然要求縣府增設You Bike營運點，對於未設點的鄉鎮如公館、後龍、苑裡、通霄等地區各新設5處營運點，另外苗栗市、頭份市及竹南鎮等地區則再加設5個營運點，方便民眾騎乘。

鄭聚然並對許多民眾向他陳情表示，縣內許多道路都畫有雙黃線，由於路幅狹小，一旦遇到路旁臨時停車，後方車輛為了閃躲，很容易就跨越雙黃線，遭到檢舉告發，引起相當民怨，他希望縣府工務處好好檢討雙黃線實際存在需求，並且建議增設綠色斑馬線，以提升行人用路安全。

卓蘭出身的縣議員楊恭林則針對縣府在苗140線設置區間測速及日夜間限速不同的問題，質詢縣長徐耀昌，楊恭林表示接到許多鄉親向他陳情，限速日夜不同，很容易造成鄉親混淆及不便，希望縣府能檢討改進，縣長徐耀昌即席回覆時表示，日前造橋出身的縣議員廖秀紅，也曾針對台13甲線的區間測速及日夜限速差別問題提出質詢，縣府經過討論，初步決定將在縣府道安會議中提案討論，初步將朝廢除日夜間速限差別的方向進行，統一速限為60公里為原則，以減低民眾不便。

楊恭林並詢問衛生局長張蕊仙，目前有關於苗栗縣內莫德納疫苗屆期品是否能在限期內施打完畢？張蕊仙表示，衛生局已做好規畫，目前全縣還有莫德納疫苗1288劑，將從29日開始對第1、2類及孕婦施打，施打對象都已完成預約，應可全部打完，不會浪費珍貴疫苗。

由於縣長徐耀昌曾宣誓全縣18鄉鎮市要普設親子公園，楊恭林詢問水利處目前對於獅潭、大湖、卓蘭及泰安等鄉鎮親子公園規畫進度如何？水利處長楊明鐃答詢表示，目前獅潭鄉規畫在老街，大湖則可能選在雪霸國家公園管理處園區內，卓蘭鎮公所目前提供場所暫時以新厝里公園，泰安鄉則規畫在泰雅文物館園區內為主，只要鄉鎮公所確定好地點場地，水利處會盡速建置。