首屆「台商台企吉林行」活動今天在長春南湖賓館舉行，現場簽約5個投資項目，簽約金額約36.2億元人民幣，產業橫跨養老、精緻農業、文旅、環保、高品質農業。

一、長春市頤禾苑養老產業園及頤禾苑健康管理服務項目

簽約方：長春金瑞置業集團有限公司、台灣頂石國際投資有限公司

項目簡介：長春市汽開區醫養結合養老院及醫院項目是經長春市汽車經濟技術開發區批准，集醫療、康復、護理、養老為一體的大型醫養結合機構。總佔地面積近11.8萬平方米，共分3個子項目：長春市汽車經濟技術開發區養老服務中心項目，長春頤禾苑養老產業園及二級醫院項目，長春頤禾苑健康管理服務項目。

項目總投資：9.7億元人民幣

二、松原市兩岸精緻農業康養文旅項目

簽約方：海峽兩岸（吉林）生態農業合作先行實驗區管委會、萬肯文旅康養事業機構

項目簡介：兩岸農康文旅綜合體項目「農業＋康養＋文旅」，項目總佔地200公頃，包括農業體驗、文化旅遊、微型醫服康養、庫珀有氧運動、教育培訓、公益慈善等子項目。

項目總投資：20億元人民幣

三、松原市農富餘秸稈資源化綜合利用項目

簽約方：海峽兩岸（吉林）生態農業合作先行實驗區管委會、松原市農富餘秸稈資源綜合應用有限公司

項目簡介：農富餘秸稈資源化綜合利用項目，利用全生物技術，將秸稈製成紙漿、微生物肥料，所有廢棄物全部循環利用；紙漿製成率、水電等資源節約程度全國領先。項目多廠佈局，年處理秸稈15萬噸、生產紙漿10-12萬噸，已在松原完成中試。

項目總投資：6億元人民幣

四、長春英利汽車新能源汽車輕量化零部件製造基地項目

簽約方：長春高新區管委會、長春英利汽車工業股份有限公司

項目簡介：輕量化是解決新能源汽車續航難題的最有效途徑之一，新能源汽車每減少100公斤重量，續航里程可提升10％以上。而當前新能源汽車主要輕量化措施是採用輕質鋁鎂合金材料。長春英利汽車工業股份有限公司，以輕量化解決方案的領導者作為公司願景，不斷為整車廠商提供優質解決方案和產品；擬建設的輕量化零部件製造基地主要是為滿足奧迪與保時捷聯合開發的PPE（Premium Platform Electric）平台-打造高端、奢華、高科技純電轎跑、旅行、SUV等高端車型所需。該基地涵蓋鋁鎂輕量化部件焊接總成零件 例如前後保險桿骨架、車用電池外殼體等。

項目總投資：4000萬元人民幣

五、海峽先行實驗區高質量農業跨域供應鏈服務體系項目

簽約方：海峽兩岸（吉林）生態農業合作先行實驗區管委會、北京宏大百川科技發展有限公司、松原市善德農業有限公司

項目簡介：引入台灣高質量農業跨域供應鏈服務體系，協助海峽先行實驗區開發智慧農業管理系統，通過「一個平台」實現所有農事的數據化管理和可追溯，包括農業種植、養殖、水產的生產標準化、財務標準化和數字國際化編碼體系。

項目總投資：1000萬元人民幣