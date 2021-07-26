三級警戒期間，台南市警方接連破獲北部竹聯幫跨域南部犯案、毒品通緝犯、非法持有持衝鋒槍及2起危險駕車競速飆車等社會矚目的重大案件，台南市長黃偉哲26日在治安會報中，合計頒發6萬8000元獎金，給破案有功的員警。

黃偉哲表示，感謝警察局團隊在三級警戒期間，仍繼續為市民做好治安及交通安全守護工作；尤其近期台南市發生幾起社會矚目案件，造成民眾對治安及交通產生不良觀感，所幸警方都在最短時間內偵破緝捕犯嫌，並向院、檢聲請羈押，及時讓市民安心

市警局表示，竹聯幫成員在疫情嚴峻期間，從北部跨域南下台南，以債務糾紛為由押走被害人後，經市刑大與永康警分局合組專案小組，並報請檢察官指揮，先在屏東緝捕沈姓嫌犯到案，再北上聯合刑事警察局、新北市政府警察局，一舉掃蕩竹聯幫明仁會板橋據點，先後拘捕犯嫌8名到案，其中6名主嫌羈押禁見，成功瓦解該犯罪組織勢力，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由等罪嫌移送偵辦，獲頒獎金5萬元。

刑警大隊毒品查緝中心鎖定謝姓毒品通緝犯涉嫌擁槍自重，得知對方駕車出現新營交流道附近時，經派員圍捕當場逮獲謝嫌，並起獲衝鋒槍1支、手槍1支、子彈2顆等槍械，過程無人員受傷，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，獲頒獎金1萬元。

另外，今年7月1日及7月4日，多輛汽車與14輛機車在安定區新吉工業區與台南科技工業區競速危險駕車，經警三分局組專案小組不眠不休比對後，全案依違反公共危險罪移送25人，違反道交條例告發33件，並針對群聚違反傳染病防治法部分，移由市府衛生局告發，獲頒獎金8000元。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！