《美麗島電子報》今(26日)公布7月份國政民調，結果顯示，蔡英文總統的施政滿意度為49.6%，較上月回升約2個百分點，並擺脫民調死亡交叉的窘境。前民進黨立委郭正亮分析，蔡英文在桃竹苗地區滿意度的增加，可能是因為綠營執政以及在桃醫、竹科的防疫有加分，但看到20至29歲族群對蔡英文的滿意度大幅增加，郭正亮也直呼難以理解。

《美麗島電子報》民調顯示，有48.6%民眾信任蔡總統，較上月微增0.3個百分點，有47.7%民眾不信任蔡總統，比上月增加1.4個百分點，未明確回答的則有3.8%。施政滿意度的部分，有49.6%民眾滿意蔡總統整體執政表現，較上月增加2個百分點，48.4%民眾不滿意蔡總統執政表現，另外有2%民眾沒有明確回答。

對此，郭正亮今天在政論節目《鄉民來衝康》中表示，國民黨對年輕人很難有吸引力，而蔡英文本來是死亡交叉，這次卻回升2個百分點，為什麼在那樣的狀況下，國民黨沒辦法把那些人吸引過去？顯然那些人只是變成中間選民不表態。

郭正亮認為，蔡英文說BNT疫苗要優先讓年輕人施打，年輕人就稍微有好感，於是年輕人就稍微回流了，而他也看了各縣市的比重，最明顯的回升是桃竹苗，台北市還是不好，而這可能和執政有關，比如綠營有桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，還有就是衛福部醫福會執行長王必勝在桃醫和竹科的防疫工作上有得分，因此比較明顯就是在桃竹苗的滿意度回升，不過最主要是年輕人大幅回升，「這個我真的難以理解，因為回升的比例實在是太高了」。