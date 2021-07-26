傳播娛樂公司29歲楊姓老闆與旗下傳播小姐「可兒」3母女同住，「可兒」控告楊男以債逼她在酒店脫衣陪酒、賣春，她將2歲女兒及剛滿月女嬰委託給楊男及男友「阿B」照顧，豈料，兩人不堪姊妹哭鬧，竟各以口咬、捏打2女，導致她們手部及臉部等處瘀血。台中地檢署調查認為強制及人口販運等罪證不足，將兩人各依傷害、妨害風化等罪起訴。

楊男是傳播娛樂公司老闆，媒介傳播小姐到酒店或KTV坐檯陪酒或提供全套的性交易或半套的猥褻服務，「可兒」是旗下傳播小姐。「可兒」的前男友「小希」，因撞毀楊男的公司車輛，雙方協議賠償99萬元，「小希」簽本票擔保後，卻因案入獄。

「可兒」與她2歲長女、楊男同住在中市北屯區，「可兒」上班時就將女兒交給楊男照顧，楊男竟在2010年10月24日晚間用口咬長女，導致她兩臂瘀血等傷害。後來，「可兒」與楊男的助理「阿B」交往，「阿B」也協助照顧長女及「可兒」所生1個多月大的小女兒。

「阿B」在2020年10月20日，因姊妹哭鬧而打長女巴掌、以口咬她的小腿，並手捏小女兒臉頰，導致兩姊妹的臉及腿部瘀血等傷害，事後，「可兒」向警方報案指控楊男，在2019年10月間要求她償還債務，並賣春還債，不然要對小孩不利，並強迫她簽下120萬元本票及借據，以債務、小孩保母費等不當債務約束她從事性交易抵債，並各與「阿B」各傷害兩女。

楊男到案供稱，是「可兒」主動幫忙還債，她要上班無法照顧小孩時，還請他幫忙照顧，並按月付房租、水電及保母費，雙方都有對帳釐清。

檢警從楊男與「可兒」自2020年9月16日至10月25日間的通訊軟體對話紀錄發現，楊男並未對「可兒」有強暴、恐嚇等言語，甚至「可兒」未上班、也沒回住處時，他還留言：「你好好休息，小孩我顧著」、「你留著（錢）吧，在外面度假需要錢」，並一再追問「可兒」是否回住處？「可兒」還回訊「有啊！我過幾天就會回去啦」。

此外，「小希」出面作證，他與「可兒」商量決定，由「可兒」去上班賺錢幫忙還債、他在家看照小孩，兩人還主動一起去向楊男表達，「可兒」願意幫還債。

台中地檢署檢察官認為，難以認定楊男強制「可兒」簽本票及借據，並以不當債務約束她從事性交易，在強制及人口販運等罪嫌部分罪證據不足，將楊男以妨害風化及傷害等罪起訴、「阿B」則以傷害罪起訴。