去年10月間，台中一名從事服飾配件商在臉書直播，透露其23歲女姓友人小宣（化名）的3歲女兒與剛滿月的女嬰， 遭從事娛樂事業的29楊姓男子與男友阿雄凌虐， 強餵安眠藥與餿水，小宣也在坐月子時，被楊男強逼下海陪酒。事件曝光後，台中地檢署偵結，依傷害、妨害風化罪嫌，將楊男與阿雄起訴。

據了解，小宣因為男友阿雄撞壞楊男的愛車，背負99萬元債務，懷孕8個月時遭強逼簽下120萬元本票，生完女嬰坐月子期間，竟遭楊男要求下海陪酒抵債，讓小宣坐月子「雞酒變烈酒。警方獲報將楊男與阿雄逮捕到案。

但楊男否認犯行表示，小宣的男友入獄後，小宣主動說要幫忙還債，因為小宣要上班，就將2個幼女委託他照顧，未要求她上班陪酒抵債；阿雄則辯稱，因為自己把楊男的車撞爛，欠債99萬，2人商量後，決定由小宣去上班，他在家照顧小孩。

檢察官認為，楊男未對小宣施暴、恐嚇或不當言語對待，看不出強迫小宣強迫從事性交易，遂以罪嫌不足，將楊男不起訴處分。但楊男媒介小宣坐檯陪酒，性交易，還在2020年10月24日晚間，在住處用嘴巴咬傷小宣的3歲女兒手臂，這部分依妨害風化、傷害等罪嫌將楊男起訴。

至於擔任楊男助理的阿雄公司，協助照顧小宣2名幼女期間，於去年10月20日動手打哭鬧的小孩巴掌、捏臉頰，被依傷害罪嫌起訴。

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