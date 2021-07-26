《我沒有談的那場戀愛：導演剪輯版》即將在Netflix播出。（Netflix提供）

《親愛的房客》8月15日於Netflix播出。（Netflix提供）

串流娛樂平台Netflix今天(7／26)公布將於8月接連推出3部國片：票房大破4億的國片《當男人戀愛時》、吳慷仁及艾怡良主演的《我沒有談的那場戀愛》，與「金馬帝后組合」莫子儀聯手陳淑芳主演的《親愛的房客》等三部強檔國片，陪伴影迷渡過難忘的夏天！其中由邱澤、許瑋甯主演的新片《當男人戀愛時》，靠著「台式浪漫」的好口碑席捲全台，片中邱澤口頭禪「啥款」更成為時下流行語，該片今年在台上映後突破4億驚人票房，一舉打進國片影史票房前十名，可說是今年必看國片，8月20日上架Netflix後勢必再掀「啥款」潮流。

8月1日上架Netflix的《我沒有談的那場戀愛：導演剪輯版》是導演組合徐譽庭、許智彥繼叫好又叫座的《誰先愛上他的》後，再度攜手合作的新片。徐譽庭導演日前在社群表示Netflix上架版本將會是不同於戲院上映版的「重新剪接版」，讓影迷又驚又喜，紛紛直呼「準備好要二刷了！」。此外，由鄭有傑執導《親愛的房客》也將於8月15日於Netflix播出，找來演技派男星莫子儀、姚淳耀主演，以及「國民阿嬤」陳淑芳助陣，在第57屆金馬獎上橫掃最佳男主角、最佳女配角與最佳原創電影音樂等三項大獎。