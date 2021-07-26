小戴12歲時上《我猜》就立下打進奧運的目標。（翻攝網路）

王傳一當年神問小戴設定的目標是否包括進軍奧運。（翻攝網路）

小戴12歲時在《我猜》談及未來目標。（翻攝網路）

羽球世界球后戴資穎被翻出15年前、年僅12歲上《我猜我猜我猜猜猜》時的稚嫩可愛模樣，當時的她羽球資歷4年，就拿到最年輕甲組球員殊榮，是奪過30多面獎牌的羽球神童，該集來賓王傳一提問時，問她「本身有沒有設定一個自己的目標、譬如說得一個奧運金牌」，當時小戴便堅定回答「打到奧運啊」！主持人之一的楊丞也琳鼓勵她「所以妳都要先成為台灣的第1」。王傳一26日轉發這新聞時笑說：「原來我跟世界球后15年前就同框！」

有網友翻出戴資穎在2007年時登上節目《我猜我猜我猜猜猜》的影片，當年僅12歲的戴資穎接觸羽毛球僅4年時間，就拿下30多個大小獎項，當時頂著帥氣短髮的戴資穎模樣青澀，還不時露出靦腆笑容，而當節目來賓王傳一問戴資穎，在羽球生涯是否有設定終極目標？戴資穎則毫不猶豫回答：「打到奧運啊」，如今戴資穎不僅是台灣羽球第一人，更是實現自己終極目標，登上奧運殿堂。

王傳一表示，他看到影片時整個驚呆，「完全忘記我曾經問過當時只有12歲的她，對自己的目標設定。恭喜妳達到自我期許，並已成為世界球后！」經紀人也笑說，拿影片給王傳一看時，他根本完全掉入沒有記憶的回憶殺。

王傳一臉書全文。（圖／取材自王傳一Kingone臉書）

王傳一除了為正征戰東京奧運的小戴加油，也誇她是我們心中的驕傲，並謝謝網友找出他的回憶。26日下午戴資穎在東京奧運分組賽出賽越南選手時，王傳一正在桃園忙著錄外景節目、在做蛋糕，但他也同步非常關心小戴賽事，「正巧在拍攝，沒辦法第一時間同步看到，但我請經紀人幫忙在外面關注！拍攝結束後第一時間告知我比賽結果，忍不住興奮大喊YES！」