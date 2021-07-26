中央流行疫情指揮中心今天公布，23至25日接種疫苗後死亡通報有23件，其中出現一名疑接種AZ疫苗後最年輕死亡個案，為一名26歲男性，指揮中心發言人莊人祥說，該個案本身罹患罕見疾病，接種5天後，在家中被家人發現無生命跡象，當地衛生所相驗死因為呼吸衰竭。目前國內接種疫苗後死亡通報累積507例。

指揮中心統計，國內7月24日到25日間COVID-19疫苗接種28萬3105人次，其中AZ接種27萬114人次(第1劑接種264306人次，第2劑接種5808人次)，莫德納接種1萬2991人次(第1劑接種9827人次，第2劑接種3164人次)。

截至目前為止，全台累計接種667萬4129人次，AstraZeneca接種3780005人次，Moderna 接種2894124人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率27.39%，劑次人口比28.42(劑/每百人)。

出現接種AZ最年輕死亡個案，指揮中心表示，該名疑似因接種疫苗後死亡的男子，本身患有罕見疾病，根據資料顯示，他是在接種AZ疫苗5天後，於家中被家人發現無生命跡象，據當地衛生單位相驗後發現死因為呼吸衰竭。

指揮中心公布，23至25日疑接種疫苗後死亡通報死亡一共23例，其中AZ有15例，分別為6男9女，年齡為26歲至95歲間，為接種疫苗後1日至45日間發生；疑接種莫德納死亡部分，同期間新增8例，分別為4女4男，年齡為64歲至89歲，為接種疫苗後3日至21日間發生。

另新增1例疑似嚴重過敏性反應通報，已通報為死亡不良事件。另我國疫苗打氣漸增。