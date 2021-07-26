26日韓國政府表示，將擴大半導體、車用電池與新冠疫苗研發規格，並提供1.16兆韓元，相當於10億美元租稅優惠。

韓國政府這次修訂稅法，希望能導正2020新冠疫情所造成的收入不均外，也可趁機培植未來新興產業。預計，9月3日前能將此稅法修訂法案，提交國會批准。

為增添新成長動力，韓國已將晶片、電池與疫苗提升為國家級3項關鍵戰略技術。

韓國的三星電子與SK海力士，出貨不僅占韓國出口20%，且主宰全球記憶體晶片市場。不過，韓國政府希望能加強非記憶體半導體技術，包括系統半導體、晶圓代工與邏輯IC等。

因為日後將是電動車天下，因此韓國正積極研發車用電池，也將觸角深入全球各地。至於新冠疫苗方面，韓國除已拿到幾家國際大廠代工權外，也要開發屬於自己的疫苗產品。

韓國新稅法中，若增加晶片、電池與疫苗研發比重，將可享有最多10%稅減優惠，預計一直實施至2024年底。若是投資這些領域的公司行號，韓國政府也會減免最多4%租稅。

同時，韓國政府也將嚴打逃稅，擴大境外財產明細強制報告範圍。一些試圖透過虛擬貨幣，隱藏自己資產的欠稅民眾，就是韓國政府打擊主要對象。韓國稅務機關希望將能出售沒收的虛擬貨幣，以收取逾期未繳稅款。