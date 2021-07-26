雖然市場看好今年下半年原油供應料將吃緊，但新冠變種病毒擴散和中國發生洪災恐不利於原油需求前景，周一國際油價下跌近1美元。

目前倫敦布蘭特原油期貨價格下跌85美分或1.15%，報每桶73.25 美元。美國期油價格下跌91美分1.26%，報每桶71.16美元，

稍早前兩期油合約均下跌略逾1美元。

儘管合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟國已決定自8月起提高產量，但市場普遍預期油市仍將處於供不應求的狀態。

周末全球的新冠疫情持續升高，部分國家的單日新增確診數創下新高記錄，而一再延長的封鎖措施料將削弱原油需求。中國是全球最大的原油進口國，正當該國中部和東部地區正經歷嚴重的洪災和劇烈的颱風來襲時，其新冠病毒的病例數也顯著增加。

此外，北京整頓不當使用進口配額的行為，加上受原油價格高漲影響，今年中國的石油進口增幅估將跌至20年來新低。

新加坡Phillips Futures大宗商品資深經理人Avtar Sandu表示，Delta變種病毒仍在蔓延，以及中國開始整頓地方煉油企業，所以該國的原油進口不會增加那麼多。他並表示，投資人將密切關注周二召開的聯準會決策會議和本周晚些時候公布的美國原油庫存數據，以尋找油價走向的線索。