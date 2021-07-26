揚明光（3504）26日召開董事會，通過第二季合併財務報告，營業收入10.98億元，營業毛利2.02億元，營業利益1695萬元，稅後淨利1277萬元，其中歸屬母公司業主之淨利為1272萬元，稅後基本每股盈餘0.11元。合計上半年度營業收入21.32億元，營業毛利3.42億元，毛利率16.0％，營業損失1734萬元，稅後淨損2015萬元，其中歸屬母公司業主之淨損為1979萬元，每股虧損0.17元。

揚明光學表示，第二季合併營業收入10.98億元，季增6.1％，相較上季，3D列印及智能家居鏡頭出貨增加，微投光機因主要晶片供應短缺，出貨減少。第二季因產品銷售組合差異影響，高毛利產品出貨佔比增加，營業利益及稅後淨利均較上一季增加。

第三季各產品線出貨的展望，仍然視客戶端與供應端的零組件供應情形而定。依當前的資訊，微投光機、智能家居鏡頭與3D列印，出貨恐較第二季減少，而光學零組件與車用鏡頭出貨，預估較第二季增加，整體公司出貨與第二季相當。