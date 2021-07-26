竹山鎮公所趁著防疫微解封，將於7月底再送花苗。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮公所利用廚餘製作堆肥，栽培花苗盆栽免費分送給鎮民美化環境，獲得熱烈回響；但因為疫情升溫而沉寂，如今，趁著防疫微解封，將於7月31日上午8點，重新恢復分送花苗，必須先預約，依通知時間到場且限額800人。

竹山鎮長陳東睦表示，在國人共同努力之下，疫情漸漸趨緩，中央疫情流行指揮中心宣布27日防疫警戒調降二級，但必須遵守防疫新，竹山鎮公所也將根據各項指引，同步調整步伐；7月31日早上8點開始，將發送包括雞冠花、繁星、夏堇和天使花等4種，讓民眾在家裡種植栽，怡情養性放輕鬆。

基於防疫考量，此次領花苗方式與過去不同，現場不開放排隊，一律採用線上預約報名方式，因仍在疫情期間，名額調降800人，民眾可利用官網或竹山鎮公所APP報名，成功後就會通知領取的時間，請大家依照時間前往領取，以免造成群聚。

此外，竹山鎮的周六「小鎮躍動」音樂欣賞會，也將於7月31日晚上7點於竹山菸葉館登場，歡迎民眾都前往觀賞。

竹山鎮依據防疫指引，27日起鎮內公園、兒童遊憩區、運動場重新開放，為提醒民眾防疫，將會製作立牌讓鎮民了解最新規則，並由專人定期進行清潔消毒；至於社區活動中心、集會所，配合南投縣政府規定，仍持續關閉不開放使用，有進一步變動將隨時滾動式調整。

陳東睦強調，舉辦小規模活動，希望讓大家暫時放鬆繃緊的心情，但是防疫工作人人有責，雖然調降等級，希望大家仍繼續遵守「勤洗手、戴口罩、保持社交距離」3原則。