老一輩常常會覺得男人有錢就會在外拈花惹草，不過也有些男人發達後更加寵愛老婆，星座運勢網站「星座愛情」分析，射手座、摩羯座、獅子座的男人事業有成、賺大錢後依然忠於婚姻，他們打從內心感謝願意陪伴自己打拚的老婆，因此越有錢對老婆越好，絕對不會出軌。

▍1.射手座

射手男的生活目標就是追求自由和快樂，因此婚前往往很難專注在一段感情中，愛情來得快、去得也快，難免被評價為渣男。不過婚後的射手男很專情，當他決定踏入婚姻，就代表他已經下定決心斬斷所有曖昧關係，如果老婆願意陪伴他撐過事業上的難關，給予充分的信任，他會非常感激對方的理解，等到事業成功後，賺到的錢當然是隨便老婆花，一點都不會心疼。

▍2.摩羯座

摩羯男工作很認真，總是默默努力，想要做出一番成績，事業剛起步、一無所有的時候，他們其實對老婆感到很抱歉，認為自己讓對方吃太多苦，因此等到事業上軌道、開始賺錢後，就會好好彌補另一半，大部分的摩羯男都非常聽老婆的話，自己或許捨不得花錢，但花在老婆身上時是毫不手軟。摩羯男其實很現實，他們知道為了錢接近自己的女人絕對碰不得，因此對老婆非常專情，越有錢就越寵老婆。

▍3.獅子座

獅子男對朋友很講義氣，對老婆也是如此，當年陪伴他們度過辛苦日子的老婆，就是自己的貴人，等到事業有成後，當然不能辜負對方。獅子男還是窮光蛋的時候，因為好勝心作祟，或許脾氣還有些衝動暴躁，不過當他有錢、有地位之後，心性會變得比較穩定，對老婆態度非常溫柔，他們賺錢就是要讓家人過好日子，因此賺來的錢當然是隨便老婆花，藉此來表達自己內心對老婆的感謝。