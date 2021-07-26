6男女汽車旅館群聚開毒趴要求業者警察來要通報仍被逮。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市近日因特殊交友傳播鏈導致確診人數上升，大園警方擴大前往為阻斷此類「人與人的連結」，24日晚間至轄內汽車旅館臨檢，現場查獲6名20多歲的男女在開毒趴，這群人入住前還事先要求警察來臨檢要事先通知，沒想到還是栽在警方手上，全案訊後依毒品罪送辦。

大園警方表示，為防止特殊交友傳播鏈疫情繼續擴散，警方於24日晚間針對轄內汽車旅館、賓館等住宿場所加強臨檢查緝，在某間汽車旅館臨檢時，業者主動向警方通報，有住客特別詢問櫃檯人員「如有警察臨檢是否會通知」，言行舉止非常可疑。

警方獲報後鎖定該間房號前往臨檢，先在房內查獲1男1女，並發現一杯氣味可疑的飲料，疑似泡好的毒咖啡，另外在盤查過程中，又有2男2女走進房間內，沒想到都還沒開始狂歡就遇到警方盤查，當場在2名男子的身上查獲6包毒咖啡包，警方隨即將6名男女一同帶回偵詢，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

大園警方呼籲，防疫警戒雖於27日起降級，但民眾仍應提高警覺，旅宿業者若發現住客有可疑情事，應即時通報權責機關處理，若未通報將依法開罰，最重將面臨停業的處分，請業者多加注意。