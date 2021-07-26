警消獲報有少女掉入河東路愛河流域，立即趕赴現場救援。（袁庭堯攝）

高雄市三民區河東路愛河流域今天下午2時32分許發生一起落河意外，消防局獲報出動15車25人前往搶救，消防員將溺水的14歲陳姓少女搶救上岸，但少女已無生命跡象，緊急施以CPR急救，送醫搶救中，由於少女在岸邊留下書包和手機，警方已通知少女家屬到院了解少女落河事發原因。

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