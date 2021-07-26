高雄14歲少女愛河落水 無生命跡象送醫搶救 17:032021/07/26 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市14歲少女掉落愛河，消防員派員到場搶救中。（袁庭堯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消獲報有少女掉入河東路愛河流域，立即趕赴現場救援。（袁庭堯攝） 高雄市三民區河東路愛河流域今天下午2時32分許發生一起落河意外，消防局獲報出動15車25人前往搶救，消防員將溺水的14歲陳姓少女搶救上岸，但少女已無生命跡象，緊急施以CPR急救，送醫搶救中，由於少女在岸邊留下書包和手機，警方已通知少女家屬到院了解少女落河事發原因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 高雄旗津父跳海救6歲兒雙雙失蹤 父親遺體尋獲 高雄14歲少女墜愛河不治 友泣訴生前遭網路霸凌 #搶救 #少女 #無生命跡象 #送醫 #14歲少女 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接種AZ疫苗後死亡最年輕個案 26歲男死因公布 16:542021/07/26 生活 新北福和橋母女雙載疑自摔 母遭曳引車撞頭部重創亡 14:572021/07/26 社會 15歲少女遭浪捲走 2英勇汪跳海即刻救援 16:072021/07/25 萌寵 登門求歡爆口角 男子毆打性伴侶 遭她一刀刺死 18:022021/07/26 社會 趙麗穎離婚後更美了 洋裝沒穿好超辣身材全看光 12:252021/07/25 娛樂 51歲男每天瘋狂DIY 高潮後「雷劈式」頭痛 險樂極生悲 12:172021/07/25 搜奇 國1酒駕自撞車子「燒到剩框」 他腿斷受困民眾合力搶命拖出 13:332021/07/26 社會 大陸多地現疫情 南京普篩57例陽性 04:102021/07/26 焦點新聞 藥頭毒品交易見警包抄掏槍 警驚險制伏抄百包毒咖啡包 15:032021/07/26 社會 旗津爆民眾落海 疑父救6歲兒跳下海 雙雙失蹤 18:562021/07/25 社會 19歲嫩母同居網友虐6月大女嬰 夫見骨肉全瘀青嗆：畜生不如 09:272021/07/26 社會 社會熱門新聞 每月不是有繳管理費？ 他怒轟：大樓代收1件包裹要收100元 - 社會 「銀行界李宗瑞」激戰10女藏15G性愛片 與妻翻臉互告結果出爐 - 社會 櫃姐5度連結人夫挨告 淚崩自白「擋不住他溫柔攻勢」 - 社會 人妻「足交」小弟弟不認 丈母娘挺女婿證「我女兒的腳」 - 社會 OL習慣不穿內褲遭惡男性侵 半年連堵4次逞獸慾 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。