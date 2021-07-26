鋅價維持高檔；新增不同資源廢棄物處理來源，電弧爐集塵灰處理大廠台灣鋼聯(6581)上半年稅後淨利2.2億元，年增268.96%，每股稅後盈餘1.98元。在全球原物料價格上漲下，市場預期，鋼聯今年營收獲利都會比去年維持高成長。

鋼聯主要營收來自銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入；今年累計1-6月營收7.8億元，年成長19.69%。

今年鋅價預期在全球原物料需求增加下，2021年的價格仍會比2020年平均鋅價還要高，市場指出，這有利鋼聯2021年營收獲利的成長。

增加廢棄物處理來源，也會為鋼聯今年的營運績效加分；鋼聯指出，今年新增共12類型不同資源廢棄物來源，其中包括增加不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰／渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯含鈣之焚化飛灰、具熱值資源廢棄物、SRF／RDF等項目，鋼聯指出，這些都可為集團全面多元化發展，帶來營收獲利成長動能。