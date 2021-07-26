中央開放高端疫苗納入公費疫苗，且可混打，遭立委陳椒華質疑，高端未通過第三期期中報告，國人慘淪白老鼠。台北市長柯文哲26日再轟，高端疫苗連三期都還沒做，台灣就給它拿到EUA（緊急使用授權），跟全世界都不一樣，且衛福部長陳時中竟說對腺病毒及Mrna疫苗過敏者，可打高端，這邏輯很怪，看不懂在幹嘛。

柯文哲表示，關於這問題題，他純粹從專業來回答，針對拿到EUA的條件，全世界及WHO（世界衛生組織）認證是要做完臨床二期後，再拿三期做到一半的期中報告來申請，且就算拿到EUA，也要說明為何，一般都是疫情還很嚴重、尚無其他治療方式。

柯說，他以前當醫生在進行醫療決策時，若講不出更好方法，那現在這個爛方法就是好方法，不過現在的問題是，高端為何拿到EUA？前幾天剛講臨床二其解盲要到10月才做完，現在連三期都還沒做，台灣就跟全世界不一樣，沒拿三期做到一半的期中報告申請EUA，加上現在台灣到底是在什麼情形下，可允許要用？

柯也痛批，他看陳時中稱對mRNA或腺病毒有過敏者可打高端，不是啊，問題是對腺病毒過敏就打mRNA，對mRNA過敏就打腺病毒，並不是說這2個過敏可打高端，這邏輯很怪。柯苦笑表示「結論就是，我做為一個科學家，真的看不懂現在在幹什麼！」

民眾黨立院黨團今要求國產疫苗專案報告，卻被民進黨團擋下，讓民眾對國產疫苗更沒信心，柯說，公開透明是政治價值，民進黨若覺得自己是對的，就要勇敢替自己的政策辯護，但據他所知，立院疫苗調閱小組好像還沒開過會，當然之前說要調3＋11的會議記錄也被否決，民進黨這樣做也不會減少台灣人的疑慮，民進黨乾脆就公開透明。