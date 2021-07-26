新竹市125處公園明天上午全面解封，讓親子重享在公園休憩、健身、遊玩的快樂時光。（陳育賢攝）

睽違69天，防疫3級警戒終於在27日降級了！新竹市政府因應降級近日部署整備，今天已完成全市125處公園綠地清消，明天上午全面解封，各式遊具、體健設施都拆除封條，各公園洗手台也擺上肥皂，讓親子重享在公園休憩、健身、遊玩的快樂時光。

市長林智堅市長表示，自5月19日升級3級警戒以來，受小孩、長輩喜愛的遊具、體健設施已封閉長達69天，新竹市明天將重啟公園綠地、戶外場景，各設施已整修、噴水管線完成疏通、草木已修剪等。

市府在解封前也已完成125處公園消毒，並將定期擦拭遊具、體健等設施。所有公園綠地也將提供肥皂，民眾使用設施後可多加使用，加強防疫。

林智堅也提醒，防疫不可鬆懈，民眾來到公園休憩，要全程佩戴口罩，小孩遊戲、長輩聊天請維持社交距離，避免近距離交談，公園內也禁止飲食。

市府同時指出，降級到2級後，新竹市戶外景點也陸續有部分解封與限制措施，包括新竹市立動物園入園人數限制1500人以下，旅客須落實實聯制、戴口罩、維持社交距離。十八尖山則維持3000人人流管制，同樣採出入口管制、全程須佩戴口罩。