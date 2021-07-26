國內疫情趨緩，27日降為二級警戒，高市府經發局26日指出，開放百貨賣場美食街內用，但須配合設置ㄇ字型或三面隔板、桌距間隔1.5公尺等防疫措施，另放寬漫畫店、娃娃機等部分休閒場所有條件復業。百貨公司業者也準備好了，迎接客人回流。

經發局長廖泰翔說明，餐飲開放內用為通則規定，包含設置ㄇ字型或三面隔板、桌距間隔1.5公尺，且限以個人套餐供應、不得共食，離開座位就要戴好口罩，超商附設內用座位區者一律比照，請業者及消費者務必配合。

另外，為兼顧店家生計及防疫，經發局與專家討論後首波放寬戶外釣魚／蝦場、娃娃機、漫畫店、美容美體等部分休閒行業，但仍需落實防疫措施在有條件下開放。不過，舞廳、舞場、酒家、酒吧等有陪侍服務的行業，以及視廳歌唱業、電子遊戲場、資訊休閒、桌遊及百貨賣場附設兒童遊戲區，難以落實防疫仍屬停業範圍。

經發局強調，漫畫店限外借不得內閱，戶外釣魚／蝦場需保持1.5公尺社交距離及戴口罩，美容美體業仍需全程戴口罩，嚴禁作臉等需脫口罩行為。至於娃娃機業需有專人管理、實聯制及使用後清消才可復業。市府將不定期派員訪視稽查，如有違反防疫規定者，可依傳染病防治法處3000到1萬5000元罰鍰。