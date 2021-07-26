衛生局張蕊仙坦承至今基層衛生人員的防疫加班費仍未報出，讓羅貴星不敢置信。（謝明俊攝）

羅貴星質疑基層員警因防疫勤務過勞，與縣警局長周煥興一度交鋒。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，縣議員羅貴星針對疫情質詢衛生局及警察局，關於基層衛生所及員警在防疫工作上超時又超量，其中基層公衛人員從5月升高疫情警戒至今仍未報領加班費。基層員警支援防疫勤務，出現過勞問題，也因而排擠員警受理例行性報案工作時間，而警察局也只以官式調查回應，讓羅貴星心痛基層員警過勞問題。

羅貴星首先詢問衛生局長張蕊仙，銅鑼鄉發生有鄉民接觸確診者，衛生局是否開設快篩站？張蕊仙答詢，目前還在等候鄉公所及衛生所提報快篩站設置地點後，會盡速設置，羅貴星建議選在學校體育館，可免除鄉親等候篩檢時辛勞。

羅貴星並詢問張蕊仙目前全縣隔離衣等防疫設備是否足夠？根據他所獲得訊息顯示，有衛生所因隔離衣不足，請示衛生局後，結果衛生局長卻要各衛生所自行採購。張蕊仙當場否認有此事，並表示目前全縣各基層衛生所的防疫裝備都足夠，並未短缺。

羅貴星接著詢問從5月疫情警戒提升3級以來，所有衛生局、衛生所的基層人員的加班費是否發放了？張蕊仙回答，到目前為止相關加班費，還未提報統計，羅貴星聽了不可置信，認為衛生局應主動關心基層衛生人員權益。

羅貴星轉向質詢警察局，疫情警戒提升以來，相關的防疫勤務都由基層警察協助，詢問警察局長周煥興基層警察的工作量是否增加？員警人數是否增加？周煥興表示基層員警人數並未增加，而防疫工作雖然增加，但相對的原有治安工作分量降低，所以整體工作量應無增加。

羅貴星話鋒一轉，舉出他先前接獲陳情案例，一名竹南分局員警因防疫工作，影響到受理民眾報案，還因而通知民眾半夜前去製作報案筆錄，他擔心基層員警因增加防疫勤務，造成基層過勞問題，才會發生這種狀況，結果縣警局回覆時卻以員警不受理民眾報案，要求改進，讓他心痛縣警局如此不關心基層員警勤務過勞。

周煥興當場以警政署勤務規定等理由回答，讓羅貴星難以接受，雙方一度言詞交鋒，羅貴星轉而希望縣長能多關心基層員警勤務過勞，以免發生憾事。