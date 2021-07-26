在中國監管單位下重手執行反壟斷法情形下，市場信心跌至谷底，恆指創今年以來低點。

周一香港恆生指數跌1129.66點或4.13%，為26192.32點。國企股(H股)跌483.81點或4.92%，為9355.24點。

恆生科技指數大跌6.57%，為6790.96點。

騰訊跌7.7%，跌破500關、報490港元。中國國家市場監管單位周六裁定，騰訊2016年收購多家音樂公司，成立中國音樂集團，涉嫌違法和市場壟斷，遭裁罰，並被要求30天內解除獨家音樂版權。

其他網路平台大咖聞反壟斷訊息集體下挫。美團跌13.8%；阿里巴巴跌6.4%。快手跌11.9%；嗶哩嗶哩跌11.4%。

主要藍籌股下挫。阿里健康跌11.5%；海底撈跌16.7%；碧桂園跌3.4%。

教育股下跌13.5%，領跌所有板塊。思考樂跌45%；中國東方教育跌7.3%；新東方在線跌33.4%。中國中央希望減輕義務教育學生以及校外培訓機構的負擔，開始對補教業整頓開刀。