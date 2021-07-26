名模隋棠是演藝圈著名的辣媽代表，40歲隋棠保養有術，擁有一張凍齡臉蛋和前凸後翹的身材曲線，完全看不出是3個孩子的媽，親民的隋棠平時也樂於在網分享生活大小事，不過隋棠昨（25日）則發文透露，收到男星金剛送的「罪惡之禮」，隋棠底擋不住美食誘惑全完食，也讓隋棠直呼：「根本沒在尊重我的意志力嘛」。

隋棠昨在IG發文寫下：「聽說猶豫的時候願意推妳一把的朋友是真朋友...」，但「金剛」李信樵的舉動卻讓她感到懷疑，隋棠透露：「剛才有朋友送了三個令我心動已久，但沒有任何行動的甜甜圈花生醬炸雞堡到家裡，我開始懷疑這句話不可靠」，不過隋棠事後也擋不住誘惑，把美食全完食。

隨著文末則透露，送「罪惡之禮」的正是金剛，直言他就是萬惡之源「根本沒在尊重我的意志力嘛~」，對此，金剛親自留言直說：「哈哈哈哈好朋友許願池就是本人」，而小禎則幽默留言：「我也願意推你一把的！看是要在馬路旁還是懸崖邊...我都在！」

同時，隋棠也曬出身穿細肩帶上衣搭配寬褲的美照，她俏麗顏值、美肌全都露，看不出是三個孩子的媽，而隋棠辣照也獲得網大讚是女神「美美噠」、「好女神」、「這種身材吃100個都不用怕」、「吃完還是很美」、「好想知道是什麼樣的甜甜圈，讓女神這麼想吃」。