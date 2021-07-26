曾姓男子去年開車上國道，下交流道前沒打方向燈，跨越2條白虛線切到最外側減速車道，遭後車刻意分割影片分2次檢舉，曾男因而被開2張3000元加記點罰單。曾男不服提告，台北地院行政訴訟庭認為，曾男2次違規地點、時間過近，不得連續舉罰，判撤銷1張罰單，可上訴。

曾男2020年11月12日晚間開車行經國道1號南向109公里處，沒打方向燈，在22秒內連切2個車道，從外側車道跨到最外側減速車道，遭後車錄影檢舉，台北市交通事件裁決所認定違規2次，2次都開罰3000元罰鍰並記違規點數1點。

曾男提行政訴訟抗罰，主張2次違規時間是在當天晚上7點10分，屬同一事件，檢舉人卻故意切成2段影像，分別於16日、17日分開檢舉，混淆視聽；他在變換車道前確實有使用右側方向燈，檢舉人應證明行車紀錄器影像未經變造、剪接。

交裁所抗辯，曾男全程未使用方向燈，違規屬實，且各次違規行為有時序先後，2次行為分別在109.2公里處及109.8公里處，地點也不同，可明確區隔數個行為，且每次變換車道都可能發生事故，造成用路人行車安全危害，應該分別評價。

北院勘驗2段影片，第1段影片是7點10分04秒，曾男未打方向燈從外側車道穿越白虛線，切換到減速車道；第2段影片是7點10分26秒，曾男未打方向燈再跨越白虛線，切換到最外側減速車道，與曾男稱有打方向燈的主張不符。

北院認為，曾男違規屬實，但依照《道路交通管理處罰條例》規定，違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過1個路口以上，才可連續舉發，曾男2次違規只差0.6公里、22秒，不得連續舉發，因此判決撤銷第2張罰單。