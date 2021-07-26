疫情日益趨緩，中央宣布全國27日開始正式從三級防疫警戒降為二級，高市府26日在防疫記者會上宣布，因應防疫期間各行業都受到不少衝擊，因此決定將各項相關的紓困方案延長至今年年底，希望在下半年面對疫情的影響，可以減輕民眾負擔。

高雄市長陳其邁表示，由於在疫情期間受到極大衝擊的傳統市場、批發市場等，在防疫過程中大家都相當辛苦，市府審酌後，決定針對零售餐飲業相關的租金減免或其他地方稅減免紓困方案，都一併延長到今年底。

高市府經發局表示，針對高雄零售、批發市場的紓困都延長到今年12月31日，公有零售、批發市場的使用費、租金、權利金、垃圾處理費均維持全免，另外，民有市場、魚貨拍賣市場魚市場的垃圾處理費減免，而經發局委外經營的場館，應繳款項最高折減60％，希望能減輕業者、攤商、新創業者的負擔。

高市府財政局說明，年底前減收市有地租金、延長繳款期限，營業用承租戶減徵30％，個人承租戶減徵20％，設定地上權及標租案件減徵60％，另外，租金及使用補償金繳款期限可延長1個月。地方稅部分，娛樂稅主動停徵5月15日至7月26日、娃娃機業主動減半7月27日至9月30日、房屋稅減徵稅率由3％降為2％或1.5％、牌照稅停駛車輛主動停徵。受疫情影響者，可申請緩繳1個月，或延1年、分3年繳稅（免利息）。

高市府觀光局表示，觀光局委外經營廠商大多數位於風景區，從疫情開始到現在幾乎都是停業狀態，所以繼續延長紓困措施到年底，免收固定權利金及租金。客委會指出，包括新客家文化園區、美濃文創中心和高雄市牛埔庄生活文化館，租金減免50％的紓困方案延續到今年的12月。