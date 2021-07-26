倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開低下殺，終場下跌169.36點，跌幅0.96％，收在17403.56點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲3.19點，漲幅1.44％，收在223.96點；三大法人進出方面，外資轉賣183.55億元，投信轉賣5.73億元，自營商轉賣19.88億元，外資法人於台指期轉買928口多單，累計淨空單部位為34437口，心態仍是相對謹慎保守。

台股受到陸股、港股下殺衝擊，加上航運、鋼鐵、台塑四寶及金融雙雄等個股，均出現下殺拖累，看似危機重重。

不過，美股道瓊指數及那斯達克指數持續創高、櫃買指數不畏加權指數的拉回持續大漲，且盤面仍不乏眾多中小型轉機成長股表現亮眼，包括晶心科、智原、矽創、晶宏、敦泰、原相、新唐、茂達、合晶、嘉晶、漢磊、杰力、宏觀、華興、佰鴻、宏齊、光磊、榮創、億光、凡甲、創惟、譜瑞-KY、強茂、界霖、勤凱、禾瑞亞、乙盛-KY等，均展現強勁上攻態勢。

個股方面，本周納入投資組合的宏齊，傳統旺季及歐美客戶需求加溫，營運看俏，趨勢走上、價漲量增、內外資法人大戶心態積極偏多不變，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，隨歐美解封行情開跑、報復性消費需求大舉回升、第三季科技類股旺季需求來臨、蘋果新機拉貨啟動，預期第三季、下半年整體經濟將可望持續復甦，將有利大盤往前高挺進。