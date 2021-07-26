疫情三級警戒解除，不過一年多來的疫情，房價漲不停，六都房價均是「疫湧而上」。根據台灣房屋統計，目前六都住宅房價與疫前的2019年相較，台南漲幅達15.2％最強，其次為台中11％，北北桃三都房價漲幅僅3.6～5.8％，明顯不如中南部都會區。

統計顯示，經過這一波房價大漲，台北市房價達每坪65.9萬元、新北市達每坪34.7萬元，桃園、台中均站上2字頭大關，分別達每坪20.2萬、22.2萬元，房價1字頭的南二都台南、高雄也分別走升至每坪16.7萬元、18.2萬元。除了桃園追平歷史新高、台北市逼近歷史新高外，其餘四都房價均為歷史高點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，國內疫情控制穩當、游資豐沛利率低、建築成本提高，以及房地合一新制四個因素，均讓疫情期間絲毫未讓房價漲勢趨緩。

尤其，疫情期間各國貨幣寬鬆、利率低檔的環境，疫後潛在通膨壓力，均使資金停泊至房；而土地缺乏、地價上漲，加上營造業缺工、缺料，成本大幅提升，新建案帶動整體市場價漲，房地合一稅新制鎖定調控預售市場，部分建商延到成屋再賣，導致市場供給減少，價格易漲難跌。

六都房價漲幅，中南部遠大於北部，尤其台南二年間漲了15.2％，台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，中南部漲房價基期較低，近兩年的疫情，雙北人口密度高，社會經濟活動頻繁，所受影響較大，但中南部影響不大，房市熱度延續近年的上升趨勢。

台南受惠於台積電及相關產業大舉投資南科設廠，可望引進上萬的就業及衍生居住需求，為滿足企業需求，官方還持續推動南科的擴建計劃，並積極建設聯繫南科與市區的北外環快速道路，讓南科一帶充滿發展前景，帶動台南房價上漲。