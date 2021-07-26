韓國政府研究機構調查發現，首劑施打AZ疫苗後，第二劑改為接種輝瑞疫苗，生成抗體較接種2劑AZ疫苗者高出6倍，但對Delta變種病毒效果依舊會減弱。

韓聯社報導，韓國疾病管理廳轄下國立保健研究院的國際傳染病研究所，今天發表以首都圈地區10處醫療機構的499名醫療人員為對象進行的研究結果，發現混打疫苗者生成中和抗體量較接種兩劑AZ疫苗者高出6倍，與同樣接種兩劑輝瑞疫苗者效果相近。

研究指出，混打疫苗產生的中和抗體可抵禦Alpha變種病毒，但在遇上Delta等其他變種病毒時，效力同樣會減弱，與接種兩劑同樣疫苗者的結果相近。

至於接種後產生的異常反應，混打疫苗者通報異常反應案例較接種兩劑AZ疫苗者多，與接種兩劑輝瑞疫苗者近似。

國際傳染病研究所之後將繼續追蹤接種者抗體維持狀況，並進一步研究混打疫苗與莫德納、嬌生等其他疫苗效力的差別。