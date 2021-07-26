7萬支莫德納疫苗快過期，中央流行疫情指揮中心宣布，前3類人及孕婦要施打莫德納第2劑疫苗，間隔滿4周（28天）就可，其他類的人則要間隔滿10周才能打。台北市長柯文哲26日砲轟，很奇怪，人就是人，不會因換個職業，身體及生理反應就不一樣，在科學上解釋不通。

柯妻陳佩琪在臉書自爆，針對莫德納殘劑，她已跟柯冷戰好幾周，要求中央讓北市府按疫苗剩餘量重啟自己的預約系統，還說「不需要為順時中，順到完全棄械」。

柯表示，陳佩琪是基層醫師，有實際執行打疫苗，她對一些打疫苗的狀況，有遇到很多困擾，而他每天回家，有時都已經很煩，所以面對她一直抱怨，他其實都知道，但就不想聽，她就不高興。

柯說，目前要打莫德納第2劑，中央說1至3類滿4周28天就可打，不是1至3類就要滿10周才能打，這很奇怪，人就是人，不會因換個職業，身體反應就不一樣，科學上解釋不通。

柯還說，至於北市預約系統，他覺得很好用，但畢竟台灣有統一使用的問題，北市若單獨拿出來用並不容易，因疫苗不是北市自己買，是由中央發，所以針對預約系統不便的地方，要想辦法修一修才是。