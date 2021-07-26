受新冠疫情影響整整延期1年的東京奧運終於在7月23日開幕，雖沒有開放觀眾入場，但仍陸續傳出有17名奧運選手或相關人員確診，可見COVID-19毒力驚人，現在適逢暑假，有多所學校為了9月開學配套措施，開始超前部署，成功大學110學年度新生體檢，將唾液COVID-19病毒核酸檢測（PCR）列為體檢項目之一，新生入學前應繳交PCR篩檢陰性報告，始可入校或申請入宿。成大醫院率先針對暑假要提早入校、進入實驗室的成大碩博班新生，展開PCR檢測。目前已完成約900名研究所新生PCR檢測，讓學生學習、研究不因疫情而中斷。

成功大學鎖定往年暑假便提前入學的碩博班新生，於上周進行第一批PCR檢測，於6月28日發出通知進行調查，彙整名單後，於7月上旬發送採檢簡訊與電子郵件通知，再分梯次安排至成大醫院進行唾液PCR檢查。學生接收到通知後，需先自行上網填答是否願意在成大醫院進行PCR檢測，有意願者列印及填妥自費同意書，根據分派到的日期與時段，於受檢當日持看診號次、同意書、身分證、健保卡以及500元PCR檢測費用至成大醫院進行檢測。

成大發言人李俊璋表示，研究生上午進行PCR檢測，當天晚上就可得知結果，若為陰性，隔日即可遵照學校科技防疫規範，進入研究室，從事研究工作。成大醫院仔細規劃採檢動線與採檢時段，避開門診人數高峰時段，全力配合執行新生PCR檢測，更展現超高效率，力求上午採檢，下午公布檢測結果，讓新生如期進入校園，也守護全校健康安全。

成大附設醫院PCR檢測，原本自費急件為4000元、普件為3000元，但這次配合新生體檢，只要學生在指定日期與時段，到成大醫院做PCR檢測，檢測費用降為500元。都市計畫所新生邱韻淳認為，在疫情期間，掌握自己的身體狀況，以保障身邊所有人，是公民的義務，不能只靠政府、學校或其他人的保護，所以接受PCR的檢測，確認自己的健康狀況，避免病毒的侵襲，是很基本的態度，如果真的感染，也可以提早因應，避免造成更大的影響。

另外因疫情而延宕的不只東奧，原訂去年8月1日出發的中央大學北極探索隊，因歐洲疫情嚴重而暫緩1年；沒想到歐洲疫情緩解了，台灣卻爆發疫情，使得出隊困難重重。所幸目前台灣疫情漸趨緩，3位出發隊員也都施打完疫苗，準備整裝待發。

此次北極探索研究工作，由波蘭哥白尼大學和台灣中央大學雙方共同合作，台灣出團的成員，包括中央大學地科系郭陳澔教授、張文和博士和管卓康研究助理等3人，將進行實地野外地質調查、無人空拍機拍攝、地球物理探勘，以及海上浮標等作業，預計停留2~4周不等時間。

台灣地球科學探索先導計畫主持人中央大學倪春發教授表示，極區的冰原快速消融，已被公認為是全球氣候環境改變的9個引爆點之一。此次探索隊預計觀測4大項目，包括：極區高解析度冰河遷移引致微震觀測、冰緣陸域地表地質及地形演化、地表變形特徵觀測初步儀器測試，以及地表岩石露頭採樣及地表地下水文特性現勘等，將跨出極區研究重要的第一步。

身著禦寒外套的中央大學北極探索隊，整裝待發。（圖/中央大學提供）

1111人力銀行發言人黃若薇表示，對於成大、中央不遺餘力的關心學子健康，挑戰極限的探索對日後教學研究的貢獻，都給予高度肯定，亦期許疫情趨緩，不論探險隊出征或9月開學一切順利，並提醒學生暑假期間除了留意自身健康，也要多自我充實，現今的學習除了專業知識外專業知識外，生活素養及歷程也同樣重要，因此，若有關於求學求職、校園選課等問題，1111人力銀行TUN大學網就是同學們最好的線上解答，網站含括全台校系介紹、測評分析、升學或求職面試技巧、熱門討論區中集結許多大學生們關心的議題，諸如：升學面試、打工家教、新鮮人求職、實習職缺、打工家教等包羅萬象的資訊，比谷歌大嬸提供的解答更貼切。