據統計，目前全台約有7萬劑莫德納疫苗即將於月底到期，由於在疫苗派發給各地方政府時，已律訂若施打不完，將於過期前4天中央統一回收，安排給第7類專案接種者施打。陳時中25日也表示，目前已經再三與全國各地的地方政府確認，疫苗都會順利施打完成，不會有「放到過期」的情況發生。台北市副市長蔡炳坤26日上午更是重申：「台北市會確實做到沒有任何一劑疫苗會過期、沒有任何一劑Moderna(指莫德納疫苗)會被中央回收。」

自5月起共3批莫德納分批運抵台灣，總共約90萬劑。而中央疫情指揮中心發言人莊人祥25日指出，目前莫德納疫苗約剩餘7萬劑，若在7月28日前未能規劃施打完畢，將由中央回收。以時間點區分，7月9號至8月2號間，原有2萬5000劑將會過期，目前用到剩下3416劑；而8月2號原有6萬劑疫苗到期，目前用到剩下1萬6000劑左右；而8月2號至6號間則預計有9萬5000劑疫苗到期，目前剩餘5萬劑左右待施打。

蔡炳坤指出，中央政府的回收措施是務實做法，台北市政府表示支持，但北市府早就預先規劃，目前各醫院即將到校期的劑量已經調撥到有需求的其他醫院，並協調各醫院，針對第1類至第3類人員，包含孕婦、機組人員，開設莫德納第二劑特別門診，讓所有疫苗都可以在有效期內完成施打。

而陳時中指出，針對即將到期疫苗未有完整施打規劃的縣市，除了回收疫苗是最後手段外，將會採取「備案計畫」，每日與地方政府聯繫，確保疫苗打得完，打得完就不會隨意回收，避免疫苗移動產生不必要風險，並絕對不會讓疫苗過期。

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