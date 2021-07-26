中市圖所屬各圖書館有條件開放後，閱覽室架設隔板並減少座椅，讓讀者保持安全社交距離。（中市圖提供／陳淑芬台中傳真）

中市圖所屬總館及分館44間圖書館自27日起有條件開放，中市圖館長張曉玲26日指出，各館採「穩健有條件」開放，人流總量同時段上限50人，若滿額則以「一進一出」方式管控，閱覽區採間隔座或梅花座，座位間隔1.5公尺，並架設隔板以降低飛沫傳染機會。她呼籲讀者遵守防疫規定，並「快速取書，一次借足」，減少在館內停留。

台中市立圖書館在疫情三級警戒階段閉館，期間陸續推出「書香便利送」宅配書箱到府、「得來速窗口取書」；啟用松竹捷運站「自助借還書」等便捷服務措施。因應疫情在7月27日調降為二級，中市圖採「穩健式解封、漸進式鬆綁」原則開放，將設「社交距離宣導員」，提醒讀者遵守防疫規定。

張曉玲指出，圖書館適度開放部分區域讓讀者入館，採取總量人流管制，各館依照面積計算容留人數，並公告於入口明顯處，單一時段館內總人數不超過50人，但空間狹小或不容易維持社交距離的區域仍暫停開放，包括討論室、自習室、視聽室及公用電腦區等。

為降低人群接觸風險，中市圖建議，儘量使用館內的「自助借書機」借書；在總館，精武、大里、烏日、豐原、外埔和霧峰以文分館等7館，可利用市圖APP「手機借書」功能，直接掃描圖書條碼，輕鬆完成借書。

中市圖表示，三級警戒期間為了讓民眾安心居家防疫，7月26日前已到館預約書籍，可延長至8月15日前取書，經統計申請量高達15萬冊，目前還有超過1萬冊未取，提醒民眾收到預約書到館通知後，盡速前往各館領取。