時隔72天，台北市萬華區5大夜市自7月26日晚間起微解封，包括：艋舺夜市、梧州街、廣州街、華西街及西昌夜市將提前一天微解封，攤位數降載1/2，隔周再由另一組攤位營業，這也是疫情三級警戒至今，許多企業實施分流上班的概念，主要目的就是避免過多民眾群聚、打破社交距離限制。此外，南機場夜市將於27日微解封。

根據媒體相關報導，對於夜市商圈微解封，夜市組織坦言經過72天的自主停業後，在疫情稍緩的情況下重新營業，其實是壓力大、憂喜參半，攤商們希望以謹慎防疫態度讓消費者放心，夜市主要出入口並設置消毒門，防疫絕不馬虎。至於部分民眾對疫情仍有疑慮，梧州街、廣州街、艋舺夜市已開發夜市外送服務，多攤一起點餐運費只要20元，因此也歡迎民眾線上訂餐，以行動支持攤商。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，夜市裡的餐飲業、零售業等業者，在這次疫情警戒期間受到重大衝擊，在微解封與警戒降級的情況下，相信各界都樂於見到這些業者能夠挺過艱辛、再站起來，提供民眾美食好物。但民眾仍應注意疫情指揮中心的限制與指引，包括進入夜市前先量體溫、消毒手部，及全身消毒，做好防疫三部曲，且實施實聯制、餐飲業仍限外帶。若讓病毒伺機再起，相信對業者與民眾而言都將造成莫大傷害。

雖然疫情警戒於27日降至二級，但仍有許多企業仍對疫情發展觀望，持續實施在家工作或分流上班等防疫措施，黃若薇表示，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，幫助許多企業度過緊急時刻。即日起免費提供企業試用2個月，歡迎有需求的企業致電洽詢。