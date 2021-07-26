烟花颱風摧毀基隆嶼上部分候船亭及步道。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

「台灣龍珠」基隆嶼原訂於7月26日開放登島，但烟花颱風影響，島上許多設施嚴重受到損壞，更有5顆大石頭遭大浪打上岸，碼頭邊也推疊許多大石塊，為避免船隻航行及靠岸時受損，基隆市政府臨時喊停，再次禁止民眾登島，將與權責單位研議、進行修繕，再公布登島時間。

中央日前宣布微解封，市府13日開放民眾預約搭船登基隆嶼，遊客相當踴躍，不到一天時間，已有1千多人登記7月24日至8月8日時段，只可惜烟花颱風22日來襲，移動速度相當緩慢，因海況不佳，市府權責單位為確保旅客安全，決議再次延至26日開放。

雖然颱風已遠離台灣，但基隆嶼上許多設施受損，市府將深入了解狀況，並訂立修繕期程，再度暫緩民眾登島。基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，颱風過去2天大浪不斷，海裡有5顆大石頭遭打上岸，昨天也請潛水夫下水查看碼頭周邊有無異樣，發現岸邊水中堆疊許多大石塊，恐影響船隻航行及靠岸安全。

曾姿雯進一步指出，不只船隻靠岸受影響，島上部分候船亭及步道也被摧毀，為確保民眾行走安危，不得不臨時決定，26日、27日暫時禁止登島，她說，這2天預約登島人數都不到10人，已請船家通知旅客，市府也會盡快開會討論，了解修繕工程進度後，再對外宣布開放登島日期。

另外，基隆市戶外風景區，除了和平島公園外，泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域，不會再有流量降載規定，民眾可以放心外出散心，但仍需配戴口罩，遵守中央相關防疫指引。