全國三級警戒明(27)日降為二級警戒，有些代辦事項陸續開跑，內政部今(26)發新聞稿表示，於三級警戒期間已逾期之戶籍登記案件，可於30日內補辦，不予裁罰；另民眾申辧相關戶籍登記證明文件，在三級警戒期間屆期者，警戒解除後30日內，仍認定為有效文件，請民眾依期限持憑辦理。

為體恤民眾在三級警戒期間不便外出，且確保民眾申辦權益，內政部對於申辦法定最後期日在三級警戒期間者，可於三級警戒解除後再行申辦，逾期申辦不予處罰。

現在配合全國疫情警戒降級，於警戒期間逾期未辦理戶籍登記者，或戶籍登記證明文件屆期者，請於疫情警戒標準降為二級當日起30日內(自7月27日起至8月25日止)，至戶政事務所申辦，確保自身權益。

內政部也提醒，經許可歸化後，須提出原有喪失國籍或申請展延時限屆期者， 請於降級後10日內(自7月27日起至8月5日止)申辦。由於目前尚未走出疫情陰霾期間，民眾找工作仍艱難，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。