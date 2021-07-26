中央宣布27日起降為二級警戒，台北市長柯文哲26日表示，若每天新增確診個案在10例以下、不明感染源在2例以下，他願意慢慢解封。

柯文哲今午主持防疫記者會，面對明天警戒降級，他指出，在防疫跟經濟發展當中取一個平衡，策略是慢慢放，但有不對時要收回來，若每天新增確診個案在10例以下、不明感染源在2例以下，控制在低度感染，就願意慢慢解封。

柯文哲認為，三級管制一直下去，對國家經濟還是受不了，很多人一直問他餐廳到底什麼時候解封，用科學根據，觀察每天若新增確診個案在10例以下、不明感染源在2例以下，就會一直放，餐廳解封也是一樣樣慢慢放，可能戶外餐廳優先。

此外，柯文哲說，補教業明天放鬆管制，降載50％，工作人員原則要施打疫苗經過14天才能上工，若沒有打疫苗要有3天快篩陰性，由市府補助每人350元快篩試劑費用，會請副市長蔡炳坤安排大家盡快施打疫苗。