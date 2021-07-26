揚明光(3504)公布上半年財報，受惠3D列印等高毛利率新產品佔比拉升，第2季稅後盈餘1300萬元，順利擺脫虧損，累計上半年每股淨損為0.17元；展望下半年，揚明光總經理徐誌鴻表示，目前市場需求跟客戶下單狀況是相對樂觀的，但供應鏈有很多缺料狀況，預估下半年跟上半年差不多，或是好一點。

揚明光下午舉行線上法說會，揚明光第2季合併營收為10.98億元，季成長6.2%，年成長3.4%，營業毛利為2.02億元，季成長44.3%，年減0.5%，由於3D列印等產品佔比拉升，單季合併毛利率18.4%，季增4.8個百分點，年減0.7個百分點，稅後盈餘為1300萬元，順利擺脫虧損，單季每股盈餘為0.11元；累計上半年合併營收為21.32億元，年成長21.2%，營業毛利為3.42億元，年成長8.9%，合併毛利率為16%，年減1.78個百分點，稅後虧損為2000萬元，每股淨損為0.17元。

就各產品來看，由於應用醫療領域3D列印產品出貨放量，第2季3D列印產品季增56%，佔比亦攀高至18%，車用產品亦表現不錯，季增31%，佔比約4%，取像光學產品季增約18%，佔比約23%，光學元件(AR/VR等)產品佔比約20%，微投光機產品因主力客戶自製光機策略受到較大的影響，季減11%，佔比約32%。

若以上半年來看，微投光機產品佔比約35%，取像光學產品佔比約22%，光學元件佔比約20%，3D列印產品佔比已拉升至15%，車用產品佔比約4%。

展望下半年，徐誌鴻表示，目前市場需求跟客戶下單狀況相對樂觀，關鍵在物料的取得，目前物料供應上有很多困難，客戶端供應鏈亦有缺料狀況，下半年營運要看物料取得及客戶端關鍵零組件缺貨能否紓解，如果沒有缺料問題，下半年展望是樂觀的，不過由於客戶端有缺料問題，預估下半年跟上半年差不多或是好一點。

揚明光預估，第3季微投光機、智能家居鏡頭與3D列印出貨恐較第2季減少，而光學零組件與車用鏡頭出貨，預估較第2季增加，整體公司出貨與第2季相當。

就各產品來看，徐誌鴻表示，3D列印應用廣泛，除應用於牙醫領域透明隱形牙套等，呼吸器管路、骨科手術導板等，或是取代鞋子模具等，目前客戶有上百家，由於各種原物料缺口不斷發生，部分工業產品客戶下單已達一年，訂單可以看到明年中。

在車用部分，揚明光主力產品為抬頭顯示器、智慧頭燈及光達(LiDAR)鏡頭，徐誌鴻表示，智慧頭燈今年出貨可以上看20萬組，隨著車用晶片及零組件缺料紓緩，預期車頭燈數位化趨勢將加快，LiDAR鏡頭今年出貨亦可望破萬，並預期明年可望3到4倍成長，目前車用產品有滿多開發的，我們很期待。

AR/VR應用日增，揚明光因佈局已久，成為今天投資人詢問的焦點，徐誌鴻表示，揚明光於2017年開始投入研發生產AR/VR，相較於手機鏡頭是透過感測器給鏡頭看，AR是給人看的顯示器，而眼睛可以看到比攝影機更多，為滿足給人眼睛看，有很多技術要求，公司在AR非常困難鏡片規格上有不錯的表現，性能上表現是滿意的，從重量角度來看，客戶AR產品能用P就用P，至於使用多少P(塑膠鏡片)要看客戶光學設計。

徐誌鴻表示，運動訓練型AR(5P)產品已經上市，但疫情致使客戶銷售受到影響，期待歐美解封後能回到正常，公司也有中國及美國其他客戶，但尚未達到量產階段。