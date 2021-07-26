周一公布的一項調查顯示，對於供應鏈短缺以及新冠肺炎感染加劇的擔憂，德國七月的商業信心意外下跌。

德國Ifo研究所的調查顯示，其調查的商業景氣指數從六月修正後的101.7，下跌到七月的100.8；而路透對七月的預測為102.1。

Ifo主管Clemens Fuest表示，德國經濟的信心正受到衝擊。供應鏈問題正拖累製造業和零售業，有64%的企業正在抱怨原物料的短缺。

企業對當前情勢的評估有所改善；但是對未來幾個月的樂觀信心卻有所減弱。對於當前狀況的指數從99.7升至100.4；對未來的預期指數從六月的103.7降至101.2。

中國和德國近日的天然災害、網路攻擊事件等，皆將供應鏈推向低點，威脅著原材料、零組件和消費品的流通。

另外，旅遊業尤其擔心第四波新冠疫情的再起。德國目前有約六成的人口已接種疫苗，其中有半數為接種兩劑的完全接種。