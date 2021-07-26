為提升國人對新冠肺炎疫情的保護力，各縣市加速施打疫苗覆蓋率，但有網友抱怨為了打疫苗向公司請假，卻被要求以病假或特休方式請假，讓他覺得「被拗」。不過有網友看到貼文後留言直呼「這樣才划算！」、「這公司很佛心！」

中央流行疫情指揮中心日前宣布，為強化接種COVID-19疫苗意願，擴大防疫效果，並保障疫苗接種者權益，自即日起實施不支薪疫苗接種假。同時針對勞工或公務人員請假者訂定相關權益保障措施，包含勞工不得扣發全勤獎金、解僱；公務人員不得因此影響考績等事宜。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己預計前往施打疫苗，然而，提前向公司提出「疫苗接種假」申請時，人事單位卻要他「病假或特休擇一」，不解之下，他跑去詢問老闆，結果老闆也希望他「請特休就好」。原PO還說，不想申請病假，以免影響全勤紀錄和年終計算，但請特休又讓他感覺「硬被拗假」，因而相當不滿，甚至氣憤表示想去勞動部申訴。

貼文曝光後，網友紛紛留言「當然是特休比較好」、「疫苗假是無支薪的，所以有特休其實用特休請比較划算」、「怎麼算都是特休划得來」、「我也是請特休，幹嘛請不支薪的疫苗假」、「人事願意給你病假和特休二選一，公司很佛心啊」、「疫苗假給假不給薪，只是不扣全勤」，認為請特休假打疫苗才划算。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，符合年資計算的勞工朋友，每年都會有「特休假」，這是獎勵勞工性質、有給薪、無涉全勤的假別；「普通傷病假」1年內未超過30日部分，薪資折半發給、通常需檢附證明，且有可能影響全勤(視各公司規定)。「疫苗接種假」屬於不支薪、無涉全勤的假別，自接種日起至接種次日24時止均得申請，請假者檢具疫苗接種紀錄卡申請即可，無需就診或其他證明。

黃若薇也提到，勞資關係和諧的職場最讓人嚮往，亦最能展現其企業競爭力。除了勞基法等相關法規的假別外，其實有部分企業是以公假方式讓員工前往接種疫苗，讓員工深感窩心。而不論採用何種假別方式讓員工接種疫苗，都希望勞資雙方能夠妥善溝通，以這篇貼文原PO的狀況來說，若企業願意進一步向勞工說明各種假別的優劣，應該就能讓原PO感受到企業的體恤與善意。

在各縣市力拼疫苗覆蓋率，確保民眾健康安全的同時，1111人力銀行也在就業領域為大家提供服務。黃若薇表示，全球抗疫尚未成功，全民仍須忍耐，目前台灣還未走出疫情陰霾期，民眾求職找工作不容易， 1111人力銀行特闢防疫在家工作專區，以及兼差打工專區協助求職者在這段期間有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。