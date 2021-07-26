因為這波疫情衝擊，許多上班族工作受到巨大影響，甚至是失業。根據1111產經新聞調查指出，因為多數人購物習慣出現改變，包括「默默養成囤貨習慣（口罩、酒精等民生用品）」高達53.7%、「不去實體店面／多數生活用品皆網購」佔47.6%、「多付運費宅配到府避免接觸」27.4%，及「生鮮食材也嘗試網購」有17.7%。這表示網路購物，漸漸滿足現代人食衣住行等日常生活上的大小需求。有鑑於此，也引得不少人紛紛轉向電商行列，不論是正職或兼職，甚至斜槓或全心投入創業，電商已成為前景最夯的行業。

要進入電商領域，包括行銷企劃、網路設計、修圖剪輯等技能，也成為必備能力選項。1111人力銀行表示，創業五花八門，加入電商行列，不僅可以發揮創意，結合自身優點，還能減少人力等成本等相關支出，擁有這些優點，電商毫無疑問地成為上班族創業首選。創業經營型態若能多元化，結合如文化創意、特色食品餐飲等，都是很有優勢的操作模式。另外，1111進修網經理林頌恩也提到，我們可以發現電商行業裡，年輕人具備創意點子、網路技能、行動力高的特性，不僅是創業族群裡鮮明的吸睛體，更是眾多年輕族群投入兼職、斜槓的嚮往指標。

在1111進修網裡面，與電商相關的內容，像是「網路行銷企劃」、「社群媒體經營」、「手機拍片攝影」、「電商直播自媒體」以及「跨境物流實務」等，近期課程都呈現滿班的狀況，顯示出有志進入網路領域的求職者或創業者，都在學習相關技能。不過，還是要注意，電商行業雖說前景看好，是許多人夢想進入的領域，但不論是在網路上創業，還是斜槓經營，都要具備一定的基本技能與知識，更須以長遠規劃，才能對整個職場生涯更有幫助。

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另外，1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情雖降為二級，但抗疫尚未成功，全民仍須忍耐，在還沒走出疫情陰霾期，民眾求職找工作不容易，1111推出在家工作專區以及兼差打工專區，建議在這段期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作等職務，先求有再求好，也不易受後續疫情走勢影響。