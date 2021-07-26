我國射箭男團國手湯智鈞的母校明德高中全程轉播比賽過程，湯智鈞母校老師透露，湯智鈞國中開始就抱有奧運夢，喊話要進軍奧運，如今奪下團體銀牌，大家都為他感到高興。（體育處提供）

我國射箭男團國手湯智鈞的母校明德高中全程轉播比賽過程，為校友加油打氣。（體育處提供）

東奧》湯智鈞射箭男團奪銀 母校老師：國中發豪語進軍奧運

我國射箭男團出戰東京奧運，與大陸隊爭奪4強門票，魏均珩、鄧宇成、湯智鈞3位好手以6：0的分數順利搶下金牌戰門票，雖然稍早對決南韓隊落敗，但仍取得銀牌佳績，其中湯智鈞的母校明德高中也全程轉播比賽過程，湯智鈞母校老師透露，湯智鈞國中開始就抱有奧運夢，喊話要進軍奧運，如今奪下團體銀牌，大家都為他感到高興。

明德高中射箭隊教練林芳瑜表示，湯智鈞今日每場賽事表現都還不錯，可惜冠軍戰韓國隊幾乎沒有缺點，但中華隊3位射手都在水準之上，獲得銀牌實至名歸，比賽轉播過程，學弟妹全程緊盯，射出10分箭時也全程吶喊，射箭冠軍賽結束後，明德高中師生也與湯智鈞陪同教練劉展明線上連線，表達興奮之情。

林芳瑜說，湯智鈞射箭成績在國三後漸入佳境，在2016年青年盃時就破了全國國中生紀錄，包辦五項全國紀錄，國三之後的比賽也越來越有信心，而他從那時就說要進軍奧運，因為湯智鈞擁有強大自信心，所以教練都相信他會有好的收穫，這次比賽也創下台灣男子射箭歷史上的佳績，相信可以帶起更多射箭隊學弟妹的信心。