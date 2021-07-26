110年度大學指考將於7月28日至30日3天舉行。為了防堵疫情，今年指考不開放家長陪考，且考生必須全程戴口罩；新北市計有8所考場，新北市交通局已通告公車業者加密發車班次，另考量部分考生有接送需求，新北市板橋高中、新莊高中、新莊國中、新北高工、新店高中等5處考場，將開放考生家長臨停接送。

新北市交通局表示，經評估考場周邊道路交通狀況後，板橋高中等5所考場周邊部分紅線，將於在考試日上午7時起至下午4時止（29日至下午6時止）供家長臨停接送，部分人行道則開放機慢車停放，以斜向停放一列為限。但要特別注意的是路口10公尺內及公車站、消防栓，和妨礙他人、車通行等地點依舊禁止停車。

交通局呼籲，考生可多利用捷運、公車等大眾運輸前往考場，另家長於臨停接送時，仍應注意防疫與遵守相關規定，警方也將加強取締違規，維護考場周邊交通安全與秩序。

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