台灣美食聞名世界，多所大專院校組隊參與「2021比利時觀光美食節線上國際大賽」屢傳捷報，元培醫事科技大學餐飲管理系師生在餐廳菜餚、料理展示、造型蛋糕、造型饅頭、傳統調酒、咖啡調酒以及觀光伴手禮展示等項目，共拿下十六金二銀一銅佳績，展現實作能力站上國際舞台。

元培餐飲管理系鄭富貴老師、李民賢老師、嚴如鈺老師、劉婉真老師、陳麒文老師與徐瑞蓮老師帶領15位學生參加2021比利時觀光美食節線上國際大賽，學生得獎部份有胡全翔、黃彥龍獲得餐廳料理展示金牌，莊憲鵬獲得主菜展示銀牌，申友琴獲得餐廳菜餚銀牌，夏歡歡獲得造型蛋糕金牌，顏名宏獲得主菜展示及餐廳料理展示銅牌，朱仲禾獲得韓式造型擠花金牌，羅俊翔獲得傳統調酒金牌，黃柏翔、曾翊菱、鍾沂樺、王品筑獲得咖啡調酒金牌，楊采婕獲得咖啡調酒銀牌，林宛君獲得造型饅頭金牌，蔡美英獲得觀光伴手禮展示項目金牌。

此外，老師們也獲多項獎項，校方表示，元培醫事科技大學餐管系一連在國際比賽拿下多項金牌，足以證明師生在專業理論與技能力實力堅強，足以在國際舞台發光。

另一方面，崑山科大人稱「鳥哥」的資訊傳播系蔡德明助理教授也要同場較勁上「私房菜」一較高下嗎？別誤會蔡德明助理教授的佳餚與其說是菜應該比為密集參考書更為貼切，擁有國立成功大學環境工程學系博士學位的他，意外踏上電腦資訊作業系統Linux之路，憑藉著《鳥哥的Linux私房菜》一書在海峽兩岸打開知名度，無論在出版圈還是在技術圈，都有很大的影響力，吸引許多學生慕名而來。

蔡德明老師回憶在攻讀學位時，因企畫案需要用到Unix作業系統，但一臺Unix主機動輒上百萬，價格高昂，因此選擇用Linux主機來替代，非本科系出身的他，在網路上自學的過程中漸漸產生興趣和成就感，便一頭栽進了博大精深的Linux領域。起初架設網站只是想記錄學習心得，沒想到卻成為臺灣最具人氣的Linux技術教學網站，架設至今瀏覽人數已超過4000萬，2003年出版的《鳥哥的Linux私房菜》一書持續熱銷至今，且各版本發行時均位列電腦專業書籍Linux暢銷排行榜第1名，甚至推出簡體字版本，在中國大陸一度賣到缺書，資工領域的人，無人不識「鳥哥」！

「當你是一個老師的時候就會發現，所有的東西要廣泛的教給大家，你要學的東西就變得很多。」蔡德明老師自96年便開始在崑山科大服務，任教資傳系已14年，教學方式以引導式為主，出給學生的功課不會規定方式，讓學生可以跳脫既有框架學習，更特別為系上學生架設專屬教學網站，且不吝於公開讓網友們參考！不過，他認為現在資訊十分發達，不是只有老師說的才是對的，希望帶給學生獨立解決問題的能力。

崑山科大蔡德明老師熱衷教學，也深受學生喜愛。（圖/崑山科大提供）

1111人力銀行發言人黃若薇表示，看來「鳥哥」一定是崑山科大名師，想要選上他的課必定有撇步，很多大一新鮮人剛上大學懵懵懂懂，剛獲得自由就會想要好好享受玩樂，但大學教育看的是學生的自律性，建議大學生在課業上也要下功夫不管是選課或準備報告、考試都歡迎上1111TUN大學網熱門討論區，當中集結許多大學生們關心的議題，諸如：升學面試、打工家教、選課技巧、美食熱搜等夯話題，一次就能獲取各類資訊，如果你有更新的情報也能馬上分享討論，輕鬆選課都ALL趴，吃遍美食不踩雷。